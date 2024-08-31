Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1800 года M FA (Испания, Карл IV)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1800
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1800 года со знаком M FA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 565 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 500 EUR. Торги состоялись 8 мая 2013.
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Дата 6 июля 2022
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Дата 26 апреля 2022
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Дата 19 марта 2022
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Дата 22 июня 2021
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