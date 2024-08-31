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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1800 года M FA (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1800 года M FA - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1800 года M FA - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1800
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1800 года со знаком M FA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 565 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 500 EUR. Торги состоялись 8 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1800 M FA на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
412 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Испания 2 эскудо 1800 M FA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Испания 2 эскудо 1800 M FA на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1800 M FA на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1800 M FA на аукционе CoinsNB - March 19, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 19 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1800 M FA на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1800 M FA на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1800 M FA на аукционе Numisor - May 11, 2021
Продавец Numisor
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1800 M FA на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1800 M FA на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1800 M FA на аукционе Stack's - January 22, 2020
Испания 2 эскудо 1800 M FA на аукционе Stack's - January 22, 2020
Продавец Stack's
Дата 22 января 2020
Сохранность XF45 NGC
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Испания 2 эскудо 1800 M FA на аукционе Soler y Llach - December 17, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1800 M FA на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
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Испания 2 эскудо 1800 M FA на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1800 M FA на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1800 M FA на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1800 M FA на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1800 M FA на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1800 M FA на аукционе HERVERA - December 18, 2018
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
Испания 2 эскудо 1800 M FA на аукционе Soler y Llach - December 17, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
Испания 2 эскудо 1800 M FA на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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