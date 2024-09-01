Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1799 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1799
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1799 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32533 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
492 $
Цена в валюте аукциона 492 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 1 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 мая 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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