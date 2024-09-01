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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1799 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1799 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1799 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1799
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1799 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32533 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1799 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1799 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Испания 2 эскудо 1799 M MF на аукционе Heritage - April 20, 2023
Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
492 $
Цена в валюте аукциона 492 USD
Испания 2 эскудо 1799 M MF на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1799 M MF на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1799 M MF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1799 M MF на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1799 M MF на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - May 1, 2022
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 1 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1799 M MF на аукционе Heritage - December 13, 2021
Продавец Heritage
Дата 13 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1799 M MF на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Испания 2 эскудо 1799 M MF на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1799 M MF на аукционе Stack's - August 25, 2021
Испания 2 эскудо 1799 M MF на аукционе Stack's - August 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1799 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
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Испания 2 эскудо 1799 M MF на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1799 M MF на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
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Испания 2 эскудо 1799 M MF на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1799 M MF на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность AU
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Испания 2 эскудо 1799 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1799 M MF на аукционе Tauler & Fau - July 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1799 M MF на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1799 M MF на аукционе Heritage - May 2, 2019
Испания 2 эскудо 1799 M MF на аукционе Heritage - May 2, 2019
Продавец Heritage
Дата 2 мая 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1799 M MF на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1799 M MF на аукционе HERVERA - October 25, 2018
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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