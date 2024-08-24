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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1798 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1798 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1798 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1798
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (162) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1798 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 24759 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2820 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1798 M MF на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
462 $
Цена в валюте аукциона 73000 JPY
Испания 2 эскудо 1798 M MF на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
751 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Испания 2 эскудо 1798 M MF на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1798 M MF на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1798 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1798 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1798 M MF на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1798 M MF на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1798 M MF на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1798 M MF на аукционе Stack's - August 25, 2023
Испания 2 эскудо 1798 M MF на аукционе Stack's - August 25, 2023
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Испания 2 эскудо 1798 M MF на аукционе CNG - May 31, 2023
Продавец CNG
Дата 31 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1798 M MF на аукционе Sedwick - May 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1798 M MF на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1798 M MF на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1798 M MF на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1798 M MF на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1798 M MF на аукционе Tennants Auctioneers - February 15, 2023
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 2 эскудо 1798 M MF на аукционе Heritage - December 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1798 M MF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1798 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1798 M MF на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1798 M MF на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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