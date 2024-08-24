Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1798 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1798
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (162) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1798 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 24759 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2820 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
462 $
Цена в валюте аукциона 73000 JPY
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 августа 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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