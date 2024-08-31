Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1789 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1789
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (185)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1789 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32936 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1550 USD. Торги состоялись 2 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aurea (1)
- Aureo & Calicó (57)
- Casa de Subastas de Madrid (1)
- Cayón (17)
- Chaponnière & Hess-Divo (1)
- DNW (1)
- Erwin Dietrich (1)
- Goldberg (5)
- Heritage (11)
- Herrero (1)
- HERVERA (17)
- iBelgica (1)
- ibercoin (6)
- Jesús Vico (1)
- Katz (1)
- Künker (3)
- London Coins (2)
- Monedalia.es (3)
- Münzenonline (1)
- Numisbalt (1)
- Numisma - Portugal (1)
- Numisor (1)
- Oslo Myntgalleri (1)
- Schulman (1)
- Sedwick (2)
- SINCONA (2)
- Soler y Llach (23)
- Sonntag (1)
- Stack's (4)
- Tauler & Fau (8)
- UBS (6)
- Via (2)
- VL Nummus (1)
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 21 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 16 января 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 9
Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск