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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1789 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1789 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1789 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1789
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (185)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1789 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32936 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1550 USD. Торги состоялись 2 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1789 M MF на аукционе Erwin Dietrich - July 7, 2024
Продавец Erwin Dietrich
Дата 7 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1789 M MF на аукционе Heritage - May 9, 2024
Продавец Heritage
Дата 9 мая 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
552 $
Цена в валюте аукциона 552 USD
Испания 2 эскудо 1789 M MF на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
643 $
Цена в валюте аукциона 7000 NOK
Испания 2 эскудо 1789 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1789 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1789 M MF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1789 M MF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1789 M MF на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1789 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1789 M MF на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1789 M MF на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1789 M MF на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
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Испания 2 эскудо 1789 M MF на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1789 M MF на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
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Испания 2 эскудо 1789 M MF на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 21, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 21 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1789 M MF на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1789 M MF на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
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Испания 2 эскудо 1789 M MF на аукционе Stack's - January 16, 2023
Испания 2 эскудо 1789 M MF на аукционе Stack's - January 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 января 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Испания 2 эскудо 1789 M MF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1789 M MF на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1789 M MF на аукционе Heritage - October 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1789 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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