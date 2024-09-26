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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 эскудо 1799 года M FA (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1799 года M FA - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1799 года M FA - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1799
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1799 года со знаком M FA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 62625 проданному на аукционе Heritage Auctions за 810 USD. Торги состоялись 7 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 эскудо 1799 M FA на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 1 эскудо 1799 M FA на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
191 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Испания 1 эскудо 1799 M FA на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
188 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Испания 1 эскудо 1799 M FA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 эскудо 1799 M FA на аукционе Heritage - July 8, 2021
Испания 1 эскудо 1799 M FA на аукционе Heritage - July 8, 2021
Продавец Heritage
Дата 8 июля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 1 эскудо 1799 M FA на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1799 M FA на аукционе Jesús Vico - December 15, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1799 M FA на аукционе ibercoin - October 28, 2020
Продавец ibercoin
Дата 28 октября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 1 эскудо 1799 M FA на аукционе Tauler & Fau - September 22, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1799 M FA на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1799 M FA на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1799 M FA на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1799 M FA на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1799 M FA на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1799 M FA на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1799 M FA на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1799 M FA на аукционе ibercoin - April 20, 2015
Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1799 M FA на аукционе HERVERA - October 25, 2012
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1799 M FA на аукционе Soler y Llach - October 24, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 1 эскудо 1799 M FA на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1799 M FA на аукционе Herrero - May 24, 2012
Продавец Herrero
Дата 24 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 1 эскудо 1799 M FA на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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