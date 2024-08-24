Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 эскудо 1799 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1799
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (108) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1799 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 21524 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1920 USD. Торги состоялись 17 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 12 июля 2022
Сохранность UNC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
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Продавец Silicua Coins
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Lucernae Numismática
Дата 10 октября 2021
Сохранность VF
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