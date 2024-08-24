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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 эскудо 1799 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1799 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1799 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1799
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (108) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1799 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 21524 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1920 USD. Торги состоялись 17 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 эскудо 1799 M MF на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность VF
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 205 EUR
Испания 1 эскудо 1799 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 1 эскудо 1799 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Испания 1 эскудо 1799 M MF на аукционе Heritage - March 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 1 эскудо 1799 M MF на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1799 M MF на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1799 M MF на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 эскудо 1799 M MF на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1799 M MF на аукционе Heritage - September 3, 2023
Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Испания 1 эскудо 1799 M MF на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1799 M MF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1799 M MF на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
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Испания 1 эскудо 1799 M MF на аукционе Jesús Vico - July 12, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 12 июля 2022
Сохранность UNC
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Испания 1 эскудо 1799 M MF на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность UNC
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Испания 1 эскудо 1799 M MF на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1799 M MF на аукционе Jesús Vico - April 21, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1799 M MF на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 1 эскудо 1799 M MF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
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Испания 1 эскудо 1799 M MF на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1799 M MF на аукционе Silicua Coins - October 29, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1799 M MF на аукционе Lucernae Numismática - October 10, 2021
Продавец Lucernae Numismática
Дата 10 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1799 M MF на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Испания 1 эскудо 1799 M MF на аукционе Heritage - August 19, 2024
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2024
Сохранность AU58 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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