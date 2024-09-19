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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 эскудо 1798 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1798 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1798 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1798
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (168)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1798 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 62446 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 10 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 эскудо 1798 M MF на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
427 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Испания 1 эскудо 1798 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
323 $
Цена в валюте аукциона 301 EUR
Испания 1 эскудо 1798 M MF на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1798 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 1 эскудо 1798 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1798 M MF на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 1 эскудо 1798 M MF на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1798 M MF на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1798 M MF на аукционе Heritage - January 11, 2024
Продавец Heritage
Дата 11 января 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Испания 1 эскудо 1798 M MF на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1798 M MF на аукционе Heritage - September 3, 2023
Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 1 эскудо 1798 M MF на аукционе Heritage - June 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1798 M MF на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 эскудо 1798 M MF на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1798 M MF на аукционе InAsta - March 8, 2023
Продавец InAsta
Дата 8 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 1 эскудо 1798 M MF на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1798 M MF на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1798 M MF на аукционе Kroha - October 29, 2022
Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1798 M MF на аукционе Jesús Vico - July 12, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 12 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1798 M MF на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1798 M MF на аукционе Jesús Vico - June 9, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1798 M MF на аукционе Jesús Vico - April 21, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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