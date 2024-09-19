Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1789 года M (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 1,75 гр
- Диаметр 16 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1789
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1789 года со знаком M. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 289 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 700 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (5)
- Cayón (4)
- Monedalia.es (1)
- Soler y Llach (1)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
791 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 28 января 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1/2 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск