Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1789 года M (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1789 года M - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1/2 эскудо 1789 года M - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 1,75 гр
  • Диаметр 16 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1789
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1789 года со знаком M. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 289 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 700 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (5)
  • Cayón (4)
  • Monedalia.es (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1/2 эскудо 1789 M на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 1/2 эскудо 1789 M на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
957 $
Цена в валюте аукциона 875 EUR
Испания 1/2 эскудо 1789 M на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
791 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Испания 1/2 эскудо 1789 M на аукционе Tauler & Fau - November 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1789 M на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1789 M на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1789 M на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1789 M на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1789 M на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1789 M на аукционе Cayón - January 28, 2013
Продавец Cayón
Дата 28 января 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1789 M на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1789 M на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1789 M на аукционе Cayón - May 9, 2005
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Карла IV Монеты Испании 1789 года Все испанские монеты испанские золотые монеты испанские монеты номиналом 1/2 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск