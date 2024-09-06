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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1792 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1792 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1/2 эскудо 1792 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0492 oz) 1,5313 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1792
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1792 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1451 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1300 EUR. Торги состоялись 29 октября 2012.

Сохранность
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  • Cayón (2)
  • Monedalia.es (1)
Испания 1/2 эскудо 1792 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 1/2 эскудо 1792 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
629 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Испания 1/2 эскудо 1792 M MF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
1581 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Испания 1/2 эскудо 1792 M MF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1792 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1792 M MF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1792 M MF на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1792 M MF на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1792 M MF на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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