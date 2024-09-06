Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1792 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0492 oz) 1,5313 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1792
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1792 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1451 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1300 EUR. Торги состоялись 29 октября 2012.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
1581 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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