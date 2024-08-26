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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1789 года M MF "Тип 1788-1796" (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1789 года M MF "Тип 1788-1796" - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1/2 эскудо 1789 года M MF "Тип 1788-1796" - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0492 oz) 1,5313 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1789
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1789 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1448 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 870 EUR. Торги состоялись 29 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Испания 1/2 эскудо 1789 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
269 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Испания 1/2 эскудо 1789 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 1/2 эскудо 1789 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
350 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Испания 1/2 эскудо 1789 M MF на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1789 M MF на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1789 M MF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1789 M MF на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1789 M MF на аукционе CoinsNB - March 19, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1789 M MF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1789 M MF на аукционе Soler y Llach - July 20, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1789 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1789 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1789 M MF на аукционе Soler y Llach - February 25, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF
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Испания 1/2 эскудо 1789 M MF на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1789 M MF на аукционе Emporium Hamburg - September 2, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1789 M MF на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1789 M MF на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1789 M MF на аукционе Herrero - May 7, 2015
Продавец Herrero
Дата 7 мая 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1789 M MF на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1789 M MF на аукционе HERVERA - July 10, 2014
Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1789 M MF на аукционе Soler y Llach - July 9, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 9 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1789 M MF на аукционе HERVERA - December 17, 2013
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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