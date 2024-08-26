Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1789 года M MF "Тип 1788-1796" (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0492 oz) 1,5313 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1789
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1789 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1448 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 870 EUR. Торги состоялись 29 октября 2012.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
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Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
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Дата 19 марта 2022
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Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
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Дата 3 июня 2021
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Дата 2 июня 2021
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
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Дата 2 сентября 2016
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Дата 15 октября 2015
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Дата 14 октября 2015
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Дата 11 декабря 2014
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Дата 10 июля 2014
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Дата 9 июля 2014
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Где продать?
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