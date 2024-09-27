Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1808 года (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 4 мараведи
- Год 1808
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1808 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 120 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.
Сохранность
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- Tauler & Fau (3)
Продавец Lucernae Numismática
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 16 марта 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 11 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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