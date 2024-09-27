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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1808 года (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 4 мараведи 1808 года - цена монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 4 мараведи 1808 года - цена монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1808
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1808 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 120 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.

Сохранность
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  • Cayón (3)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (2)
  • Lucernae Numismática (1)
  • Russiancoin (4)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 4 мараведи 1808 на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Испания 4 мараведи 1808 на аукционе Russiancoin - April 27, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Испания 4 мараведи 1808 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Испания 4 мараведи 1808 на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность F
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Испания 4 мараведи 1808 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Испания 4 мараведи 1808 на аукционе Lucernae Numismática - December 5, 2021
Продавец Lucernae Numismática
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Испания 4 мараведи 1808 на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1808 на аукционе Tauler & Fau - March 16, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 марта 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 4 мараведи 1808 на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1808 на аукционе Tauler & Fau - November 19, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1808 на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1808 на аукционе HERVERA - May 10, 2019
Продавец HERVERA
Дата 10 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1808 на аукционе Soler y Llach - May 9, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1808 на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1808 на аукционе Tauler & Fau - November 6, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1808 на аукционе HERVERA - July 12, 2018
Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1808 на аукционе Soler y Llach - July 11, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 11 июля 2018
Сохранность VF
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Испания 4 мараведи 1808 на аукционе Cayón - June 12, 2018
Продавец Cayón
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
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Испания 4 мараведи 1808 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1808 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1808 на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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