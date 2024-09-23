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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1806 года (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 4 мараведи 1806 года - цена монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 4 мараведи 1806 года - цена монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1806
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1806 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 6779 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 35 EUR. Торги состоялись 11 апреля 2023.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (3)
  • Herrero (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Tauler & Fau (3)
  • Tosunidis Coin House (1)
Испания 4 мараведи 1806 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Испания 4 мараведи 1806 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность F
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Испания 4 мараведи 1806 на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 4 мараведи 1806 на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1806 на аукционе Tosunidis Coin House - December 14, 2021
Продавец Tosunidis Coin House
Дата 14 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Испания 4 мараведи 1806 на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1806 на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1806 на аукционе Tauler & Fau - July 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1806 на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1806 на аукционе Cayón - October 18, 2019
Продавец Cayón
Дата 18 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1806 на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1806 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1806 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1806 на аукционе Cayón - December 13, 2005
Продавец Cayón
Дата 13 декабря 2005
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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