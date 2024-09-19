Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1799 года (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 4 мараведи
- Год 1799
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1799 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 186 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 500 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 19 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 18 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
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Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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