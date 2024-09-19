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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1799 года (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 4 мараведи 1799 года - цена монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 4 мараведи 1799 года - цена монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1799
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1799 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 186 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 500 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

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Испания 4 мараведи 1799 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Испания 4 мараведи 1799 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 4 мараведи 1799 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1799 на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1799 на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1799 на аукционе Tauler & Fau - November 26, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 4 мараведи 1799 на аукционе Silicua Coins - October 29, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 29 октября 2021
Сохранность F
Цена
Испания 4 мараведи 1799 на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 мараведи 1799 на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1799 на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Испания 4 мараведи 1799 на аукционе Cayón - October 18, 2019
Продавец Cayón
Дата 18 октября 2019
Сохранность F
Цена
Испания 4 мараведи 1799 на аукционе Tauler & Fau - July 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1799 на аукционе Cayón - June 12, 2018
Продавец Cayón
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1799 на аукционе HERVERA - September 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1799 на аукционе Soler y Llach - September 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1799 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
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Испания 4 мараведи 1799 на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1799 на аукционе Soler y Llach - October 28, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2013
Сохранность XF
Цена
Испания 4 мараведи 1799 на аукционе Cayón - December 13, 2005
Продавец Cayón
Дата 13 декабря 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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