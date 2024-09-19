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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1792 года (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 4 мараведи 1792 года - цена монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 4 мараведи 1792 года - цена монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1792
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1792 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3703 проданному на аукционе ibercoin за 75 EUR. Торги состоялись 22 октября 2013.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (2)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 4 мараведи 1792 на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 4 мараведи 1792 на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность F
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Испания 4 мараведи 1792 на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1792 на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1792 на аукционе Soler y Llach - October 26, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1792 на аукционе HERVERA - October 26, 2017
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1792 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1792 на аукционе Aureo & Calicó - May 24, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1792 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1792 на аукционе ibercoin - October 22, 2013
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1792 на аукционе Cayón - June 23, 2010
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2010
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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