Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1789 года (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 4 мараведи
- Год 1789
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1789 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 696 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 180 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2024.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (3)
- Cayón (1)
- Herrero (1)
- Klondike Auction (1)
- Tauler & Fau (4)
Продавец Klondike Auction
Дата 10 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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