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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1780 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 реала 1780 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 реала 1780 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: VL Nummus

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 реала
  • Год 1780
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1780 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 602 проданному на аукционе Cayón Subastas за 195 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (1)
  • VL Nummus (1)
Испания 4 реала 1780 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
209 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Испания 4 реала 1780 S CF на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2021
Сохранность F
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Испания 4 реала 1780 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1780 S CF на аукционе VL Nummus - February 9, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 9 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 4 реала 1780 S CF на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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