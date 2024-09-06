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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1778 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 реала 1778 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 реала 1778 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 реала
  • Год 1778
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1778 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 595 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 240 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (2)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
Испания 4 реала 1778 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
246 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Испания 4 реала 1778 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 4 реала 1778 S CF на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1778 S CF на аукционе HERVERA - February 26, 2013
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 4 реала 1778 S CF на аукционе Soler y Llach - February 25, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1778 S CF на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1778 S CF на аукционе Aureo & Calicó - June 30, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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