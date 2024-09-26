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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1774 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 реала 1774 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 реала 1774 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 реала
  • Год 1774
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1774 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 24758 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3819 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (3)
  • Heritage (1)
  • HERVERA (1)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (1)
Испания 4 реала 1774 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Испания 4 реала 1774 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 4 реала 1774 S CF на аукционе Cayón - December 22, 2016
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1774 S CF на аукционе Cayón - October 25, 2016
Продавец Cayón
Дата 25 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1774 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1774 S CF на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1774 S CF на аукционе SINCONA - May 29, 2013
Продавец SINCONA
Дата 29 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Испания 4 реала 1774 S CF на аукционе HERVERA - October 25, 2012
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1774 S CF на аукционе Soler y Llach - October 24, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2012
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1774 S CF на аукционе Heritage - September 11, 2012
Испания 4 реала 1774 S CF на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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