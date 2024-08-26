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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1780 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 реала 1780 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 реала 1780 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 реала
  • Год 1780
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1780 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1454 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 400 EUR. Торги состоялись 24 апреля 2013.

Сохранность
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  • Cayón (2)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
Испания 4 реала 1780 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Испания 4 реала 1780 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность F
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Испания 4 реала 1780 M PJ на аукционе Cayón - June 23, 2021
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1780 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1780 M PJ на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1780 M PJ на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1780 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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