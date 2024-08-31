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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1780 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 реала 1780 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 реала 1780 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 реала
  • Год 1780
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1780 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 590 проданному на аукционе Cayón Subastas за 350 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Wójcicki (1)
Испания 2 реала 1780 S CF на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Испания 2 реала 1780 S CF на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Испания 2 реала 1780 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
375 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Испания 2 реала 1780 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1780 S CF на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1780 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1780 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 реала 1780 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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