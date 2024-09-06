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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1778 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 реала 1778 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 реала 1778 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 реала
  • Год 1778
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1778 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 8342 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 100 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aste (1)
  • Aureo & Calicó (5)
  • Cayón (2)
  • CoinsNB (1)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • Naumann (3)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 2 реала 1778 S CF на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Испания 2 реала 1778 S CF на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 2 реала 1778 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1778 S CF на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Испания 2 реала 1778 S CF на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1778 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1778 S CF на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1778 S CF на аукционе Cayón - July 19, 2022
Продавец Cayón
Дата 19 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1778 S CF на аукционе Naumann - March 6, 2022
Продавец Naumann
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1778 S CF на аукционе Naumann - January 2, 2022
Продавец Naumann
Дата 2 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1778 S CF на аукционе Naumann - November 7, 2021
Продавец Naumann
Дата 7 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1778 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1778 S CF на аукционе Aste - September 19, 2020
Продавец Aste
Дата 19 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1778 S CF на аукционе Tauler & Fau - November 19, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность XF
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Испания 2 реала 1778 S CF на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1778 S CF на аукционе Aureo & Calicó - January 30, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1778 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 2 реала 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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