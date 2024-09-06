Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1778 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 реала
- Год 1778
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1778 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 8342 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 100 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2019.
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- Tauler & Fau (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность F
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Naumann
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Naumann
Дата 2 января 2022
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Продавец Naumann
Дата 7 ноября 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Aste
Дата 19 сентября 2020
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 января 2013
Сохранность VF
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Где продать?
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