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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1774 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 реала 1774 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 реала 1774 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 реала
  • Год 1774
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1774 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 562 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 180 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (9)
  • Cayón (1)
  • CoinsNB (2)
  • Del Bosque, Briggs & Bustos (1)
  • ibercoin (1)
  • Katz (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • Silicua Coins (2)
  • Soler y Llach (3)
Испания 2 реала 1774 S CF на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 16 USD
Испания 2 реала 1774 S CF на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Испания 2 реала 1774 S CF на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1774 S CF на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1774 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1774 S CF на аукционе ibercoin - July 14, 2022
Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1774 S CF на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1774 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1774 S CF на аукционе Del Bosque, Briggs & Bustos - April 17, 2021
Продавец Del Bosque, Briggs & Bustos
Дата 17 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1774 S CF на аукционе Soler y Llach - February 25, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1774 S CF на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность F
Цена
Испания 2 реала 1774 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Испания 2 реала 1774 S CF на аукционе Silicua Coins - June 17, 2020
Продавец Silicua Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1774 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
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Испания 2 реала 1774 S CF на аукционе Silicua Coins - December 4, 2019
Продавец Silicua Coins
Дата 4 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1774 S CF на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1774 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1774 S CF на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1774 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1774 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
Испания 2 реала 1774 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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