Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1774 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 реала
- Год 1774
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1774 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 562 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 180 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.
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Дата 18 февраля 2024
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Дата 27 октября 2023
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Дата 14 июля 2022
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Дата 30 мая 2022
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Дата 21 октября 2021
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Дата 25 февраля 2021
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Дата 12 марта 2020
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Дата 16 декабря 2015
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Где продать?
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