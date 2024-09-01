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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1780 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 реала 1780 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 реала 1780 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 реала
  • Год 1780
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1780 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 977 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 575 USD. Торги состоялись 13 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 реала 1780 M PJ на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 41 EUR
Испания 2 реала 1780 M PJ на аукционе Heritage - March 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
264 $
Цена в валюте аукциона 264 USD
Испания 2 реала 1780 M PJ на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1780 M PJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1780 M PJ на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность G4 NGC
Цена
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Испания 2 реала 1780 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1780 M PJ на аукционе CoinsNB - March 19, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1780 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
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Испания 2 реала 1780 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - July 4, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1780 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
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Испания 2 реала 1780 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1780 M PJ на аукционе Tauler & Fau - January 23, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 23 января 2018
Сохранность F
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Испания 2 реала 1780 M PJ на аукционе CNG - May 13, 2015
Продавец CNG
Дата 13 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1780 M PJ на аукционе Sedwick - April 30, 2015
Продавец Sedwick
Дата 30 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1780 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
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Испания 2 реала 1780 M PJ на аукционе ibercoin - February 11, 2014
Продавец ibercoin
Дата 11 февраля 2014
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1780 M PJ на аукционе ibercoin - March 29, 2012
Продавец ibercoin
Дата 29 марта 2012
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1780 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1780 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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