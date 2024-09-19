Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1778 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 реала
- Год 1778
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1778 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 30307 проданному на аукционе Stack's Bowers за 900 USD. Торги состоялись 22 августа 2023.
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Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
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Продавец Stack's
Дата 22 августа 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Stack's
Дата 22 августа 2023
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Продавец Stack's
Дата 22 августа 2023
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
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Дата 26 апреля 2022
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
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Дата 19 ноября 2020
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Дата 26 мая 2020
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Дата 18 декабря 2019
Сохранность F
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Дата 19 сентября 2019
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Дата 11 декабря 2018
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
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