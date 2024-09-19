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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1778 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 реала 1778 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 реала 1778 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 реала
  • Год 1778
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1778 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 30307 проданному на аукционе Stack's Bowers за 900 USD. Торги состоялись 22 августа 2023.

Сохранность
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  • Tauler & Fau (6)
Испания 2 реала 1778 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Испания 2 реала 1778 M PJ на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Испания 2 реала 1778 M PJ на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1778 M PJ на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1778 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1778 M PJ на аукционе Stack's - August 22, 2023
Испания 2 реала 1778 M PJ на аукционе Stack's - August 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 2 реала 1778 M PJ на аукционе Stack's - August 22, 2023
Испания 2 реала 1778 M PJ на аукционе Stack's - August 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 2 реала 1778 M PJ на аукционе Stack's - August 22, 2023
Испания 2 реала 1778 M PJ на аукционе Stack's - August 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 2 реала 1778 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1778 M PJ на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1778 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Испания 2 реала 1778 M PJ на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1778 M PJ на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1778 M PJ на аукционе Cayón - June 23, 2021
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1778 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1778 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1778 M PJ на аукционе ibercoin - December 18, 2019
Продавец ibercoin
Дата 18 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1778 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1778 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1778 M PJ на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1778 M PJ на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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