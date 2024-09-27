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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1771 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 реала 1771 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 реала 1771 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 реала
  • Год 1771
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1771 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 33086 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7800 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (1)
  • Heritage (1)
  • ibercoin (2)
  • Monedalia.es (2)
  • Soler y Llach (1)
Испания 2 реала 1771 S CF на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
7800 $
Цена в валюте аукциона 7800 USD
Испания 2 реала 1771 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Испания 2 реала 1771 S CF на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1771 S CF на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Испания 2 реала 1771 S CF на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1771 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1771 S CF на аукционе ibercoin - June 27, 2018
Продавец ibercoin
Дата 27 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1771 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1771 S CF на аукционе ibercoin - June 25, 2014
Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1771 S CF на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1771 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1771 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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