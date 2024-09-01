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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1778 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1 реал 1778 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1 реал 1778 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 реал
  • Год 1778
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1778 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2363 проданному на аукционе Aurea Numismatika за 7000 CZK. Торги состоялись 2 октября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (1)
  • Numismática Leilões (1)
Испания 1 реал 1778 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 1 реал 1778 S CF на аукционе Aurea - October 6, 2022
Продавец Aurea
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
283 $
Цена в валюте аукциона 7000 CZK
Испания 1 реал 1778 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 1 реал 1778 S CF на аукционе Numismática Leilões - October 21, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 реал 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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