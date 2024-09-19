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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1774 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1 реал 1774 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1 реал 1774 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 реал
  • Год 1774
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1774 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 486 проданному на аукционе Spink UK за 180 GBP. Торги состоялись 12 декабря 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 реал 1774 S CF на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Испания 1 реал 1774 S CF на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность F
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Испания 1 реал 1774 S CF на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1774 S CF на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1774 S CF на аукционе Sedwick - May 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
Испания 1 реал 1774 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1774 S CF на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1774 S CF на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1774 S CF на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность F
Цена
Испания 1 реал 1774 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1774 S CF на аукционе Tauler & Fau - November 10, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1774 S CF на аукционе Numismática Leilões - October 21, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1774 S CF на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1774 S CF на аукционе Tauler & Fau - February 20, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1774 S CF на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1774 S CF на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1774 S CF на аукционе HERVERA - December 17, 2015
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
Испания 1 реал 1774 S CF на аукционе Soler y Llach - December 16, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
Испания 1 реал 1774 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1774 S CF на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1774 S CF на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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