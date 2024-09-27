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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1783 года M JD (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1 реал 1783 года M JD - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1 реал 1783 года M JD - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 реал
  • Год 1783
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1783 года со знаком M JD. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 658 проданному на аукционе Cayón Subastas за 75 EUR. Торги состоялись 4 июля 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (1)
  • ibercoin (1)
Испания 1 реал 1783 M JD на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 1 реал 1783 M JD на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Испания 1 реал 1783 M JD на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 1 реал 1783 M JD на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 1 реал 1783 M JD на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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