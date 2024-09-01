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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1778 года M PJ (Испания, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 реал
  • Год 1778
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1778 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2468 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 95 EUR. Торги состоялись 26 апреля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1 реал 1778 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Испания 1 реал 1778 M PJ на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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