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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1780 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1/2 реала 1780 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1/2 реала 1780 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1780
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1780 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2876 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 45 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2022.

Сохранность
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  • Cayón (2)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1/2 реала 1780 S CF на аукционе Cayón - November 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Испания 1/2 реала 1780 S CF на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Испания 1/2 реала 1780 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1780 S CF на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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