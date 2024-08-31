Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1778 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 реала
- Год 1778
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1778 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2362 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 70 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2016.
Сохранность
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
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Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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