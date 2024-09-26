Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1774 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 реала
- Год 1774
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1774 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 170 EUR. Торги состоялись 14 марта 2019.
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Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность F
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
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Дата 17 января 2023
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
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Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
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Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 9 февраля 2017
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Цена
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