Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1774 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1/2 реала 1774 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1/2 реала 1774 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1774
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1774 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 170 EUR. Торги состоялись 14 марта 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (9)
  • Cayón (4)
  • HERVERA (2)
  • ibercoin (2)
  • Katz (1)
  • Numismática Leilões (2)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 1/2 реала 1774 S CF на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 1/2 реала 1774 S CF на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Испания 1/2 реала 1774 S CF на аукционе ibercoin - July 20, 2023
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1774 S CF на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1774 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1774 S CF на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1774 S CF на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1774 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1774 S CF на аукционе Tauler & Fau - September 22, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1774 S CF на аукционе Numismática Leilões - October 21, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1774 S CF на аукционе Numismática Leilões - October 21, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1774 S CF на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1774 S CF на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1774 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1774 S CF на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1774 S CF на аукционе HERVERA - February 22, 2018
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1774 S CF на аукционе Soler y Llach - February 21, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1774 S CF на аукционе Aureo & Calicó - February 9, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 9 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1774 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1774 S CF на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1774 S CF на аукционе Soler y Llach - May 6, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Карла III Монеты Испании 1774 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 1/2 реала Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск