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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1780 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1/2 реала 1780 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1/2 реала 1780 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1780
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1780 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе Casa de Subastas de Madrid за 140 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • Cayón (2)
  • Monedalia.es (2)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1/2 реала 1780 M PJ на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 24, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Испания 1/2 реала 1780 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Испания 1/2 реала 1780 M PJ на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1780 M PJ на аукционе Tauler & Fau - October 19, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1780 M PJ на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1780 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1780 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1780 M PJ на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1780 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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