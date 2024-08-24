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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1774 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1/2 реала 1774 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1/2 реала 1774 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: MARTÍ HERVERA S.L

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1774
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1774 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 460 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 90 EUR. Торги состоялись 7 мая 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (2)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (1)
  • Numismática Leilões (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1/2 реала 1774 M PJ на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Испания 1/2 реала 1774 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Испания 1/2 реала 1774 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1774 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1774 M PJ на аукционе Numismática Leilões - October 21, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1774 M PJ на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1774 M PJ на аукционе ibercoin - October 22, 2013
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность F
Цена
Испания 1/2 реала 1774 M PJ на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1774 M PJ на аукционе Soler y Llach - May 6, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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