Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1774 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: MARTÍ HERVERA S.L
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 реала
- Год 1774
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1774 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 460 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 90 EUR. Торги состоялись 7 мая 2013.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
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Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
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Где продать?
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