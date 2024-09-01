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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1771 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1/2 реала 1771 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1/2 реала 1771 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0435 oz) 1,3545 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1771
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1771 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 322 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 45 EUR. Торги состоялись 5 февраля 2019.

Сохранность
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  • ibercoin (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1/2 реала 1771 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Испания 1/2 реала 1771 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Испания 1/2 реала 1771 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1771 M PJ на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 1/2 реала 1771 M PJ на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1771 M PJ на аукционе HERVERA - May 4, 2017
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1771 M PJ на аукционе Soler y Llach - May 3, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1771 M PJ на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1771 M PJ на аукционе ibercoin - March 31, 2016
Продавец ibercoin
Дата 31 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1771 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1771 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1771 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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