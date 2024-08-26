Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 эскудо 1774 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7813 oz) 24,3 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1774
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1774 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 878 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 8000 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Tauler & Fau (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
3505 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 декабря 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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