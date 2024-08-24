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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 эскудо 1783 года M JD (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1783 года M JD - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1783 года M JD - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7813 oz) 24,3 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1783
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1783 года со знаком M JD. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1102 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 7000 USD. Торги состоялись 1 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (4)
Испания 8 эскудо 1783 M JD на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
3418 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Испания 8 эскудо 1783 M JD на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
1823 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Испания 8 эскудо 1783 M JD на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 8 эскудо 1783 M JD на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1783 M JD на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1783 M JD на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1783 M JD на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 эскудо 1783 M JD на аукционе Sedwick - November 1, 2019
Продавец Sedwick
Дата 1 ноября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1783 M JD на аукционе Heritage - January 7, 2019
Испания 8 эскудо 1783 M JD на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1783 M JD на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Испания 8 эскудо 1783 M JD на аукционе Aureo & Calicó - May 24, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1783 M JD на аукционе Auction World - April 17, 2017
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Испания 8 эскудо 1783 M JD на аукционе Herrero - April 28, 2016
Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1783 M JD на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
Испания 8 эскудо 1783 M JD на аукционе Jesús Vico - November 5, 2015
Продавец Jesús Vico
Дата 5 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1783 M JD на аукционе Aureo & Calicó - September 18, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1783 M JD на аукционе HERVERA - December 17, 2013
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
Испания 8 эскудо 1783 M JD на аукционе Soler y Llach - December 16, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
Испания 8 эскудо 1783 M JD на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1783 M JD на аукционе Aureo & Calicó - September 25, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
Испания 8 эскудо 1783 M JD на аукционе HERVERA - July 2, 2013
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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