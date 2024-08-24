Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 эскудо 1783 года M JD (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7813 oz) 24,3 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1783
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1783 года со знаком M JD. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1102 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 7000 USD. Торги состоялись 1 ноября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
1823 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 1 ноября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 5 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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