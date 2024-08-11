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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 эскудо 1778 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1778 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1778 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7813 oz) 24,3 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1778
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1778 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 36234 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6300 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Испания 8 эскудо 1778 M PJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
3738 $
Цена в валюте аукциона 3500 EUR
Испания 8 эскудо 1778 M PJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
2535 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Испания 8 эскудо 1778 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1778 M PJ на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1778 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 8 эскудо 1778 M PJ на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1778 M PJ на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1778 M PJ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1778 M PJ на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1778 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1778 M PJ на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1778 M PJ на аукционе Spink - January 15, 2022
Продавец Spink
Дата 15 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1778 M PJ на аукционе Matos, Esteves & Pacheco - December 3, 2021
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 8 эскудо 1778 M PJ на аукционе Silicua Coins - August 27, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 8 эскудо 1778 M PJ на аукционе Stack's - August 21, 2021
Испания 8 эскудо 1778 M PJ на аукционе Stack's - August 21, 2021
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Испания 8 эскудо 1778 M PJ на аукционе Matos, Esteves & Pacheco - July 1, 2021
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 8 эскудо 1778 M PJ на аукционе Matos, Esteves & Pacheco - April 30, 2021
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 30 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1778 M PJ на аукционе ibercoin - April 28, 2021
Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1778 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1778 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1778 M PJ на аукционе Pandolfini Casa d'Aste - December 3, 2020
Продавец Pandolfini Casa d'Aste
Дата 3 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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