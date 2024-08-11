Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 эскудо 1778 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7813 oz) 24,3 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1778
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1778 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 36234 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6300 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
3738 $
Цена в валюте аукциона 3500 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
2535 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 15 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 30 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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