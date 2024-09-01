Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 эскудо 1774 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1774 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1774 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7813 oz) 24,3 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1774
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (219) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1774 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 7250 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (7)
  • Aureo & Calicó (73)
  • Cayón (25)
  • Chaponnière (1)
  • Chaponnière & Hess-Divo (1)
  • CNG (3)
  • Grün (2)
  • Heritage (10)
  • Herrero (2)
  • HERVERA (20)
  • Hess Divo (1)
  • ibercoin (6)
  • Jesús Vico (2)
  • Künker (8)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • Leu (1)
  • Monedalia.es (4)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
  • Numisma - Portugal (1)
  • Numisor (1)
  • Sedwick (1)
  • Silicua Coins (5)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (27)
  • Stack's (6)
  • Tauler & Fau (6)
  • UBS (3)
Испания 8 эскудо 1774 M PJ на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
2617 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Испания 8 эскудо 1774 M PJ на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
2683 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Испания 8 эскудо 1774 M PJ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1774 M PJ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1774 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1774 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1774 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1774 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1774 M PJ на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1774 M PJ на аукционе Cayón - November 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1774 M PJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Испания 8 эскудо 1774 M PJ на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1774 M PJ на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1774 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1774 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1774 M PJ на аукционе La Galerie Numismatique - March 5, 2023
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1774 M PJ на аукционе CNG - March 3, 2023
Продавец CNG
Дата 3 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1774 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1774 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1774 M PJ на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1774 M PJ на аукционе Silicua Coins - May 27, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 27 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Карла III Монеты Испании 1774 года Все испанские монеты испанские золотые монеты испанские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск