Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 эскудо 1774 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7813 oz) 24,3 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1774
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (219) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1774 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 7250 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
2683 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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