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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 эскудо 1774 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1774 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1774 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3906 oz) 12,15 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1774
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1774 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31671 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3400 USD. Торги состоялись 28 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 эскудо 1774 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
964 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Испания 4 эскудо 1774 S CF на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
3400 $
Цена в валюте аукциона 3400 USD
Испания 4 эскудо 1774 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1774 S CF на аукционе Numisor - October 17, 2020
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1774 S CF на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1774 S CF на аукционе Soler y Llach - December 17, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1774 S CF на аукционе HERVERA - July 10, 2019
Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 4 эскудо 1774 S CF на аукционе Soler y Llach - July 10, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 4 эскудо 1774 S CF на аукционе HERVERA - December 18, 2018
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 4 эскудо 1774 S CF на аукционе HERVERA - July 12, 2018
Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 4 эскудо 1774 S CF на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1774 S CF на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1774 S CF на аукционе Heritage - April 16, 2014
Испания 4 эскудо 1774 S CF на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1774 S CF на аукционе Cayón - March 25, 2013
Продавец Cayón
Дата 25 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1774 S CF на аукционе Goldberg - May 30, 2012
Испания 4 эскудо 1774 S CF на аукционе Goldberg - May 30, 2012
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1774 S CF на аукционе HERVERA - December 20, 2011
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2011
Сохранность VF
Цена
Испания 4 эскудо 1774 S CF на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1774 S CF на аукционе Heritage - May 30, 2008
Испания 4 эскудо 1774 S CF на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1774 S CF на аукционе Heritage - September 28, 2007
Испания 4 эскудо 1774 S CF на аукционе Heritage - September 28, 2007
Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1774 S CF на аукционе UBS - March 20, 2007
Продавец UBS
Дата 20 марта 2007
Сохранность XF
Цена
Испания 4 эскудо 1774 S CF на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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