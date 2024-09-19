Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 эскудо 1774 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3906 oz) 12,15 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1774
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1774 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31671 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3400 USD. Торги состоялись 28 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
3400 $
Цена в валюте аукциона 3400 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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