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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 эскудо 1783 года M JD (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1783 года M JD - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1783 года M JD - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3906 oz) 12,15 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1783
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1783 года со знаком M JD. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 36231 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2400 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 эскудо 1783 M JD на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1086 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Испания 4 эскудо 1783 M JD на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
986 $
Цена в валюте аукциона 920 EUR
Испания 4 эскудо 1783 M JD на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1783 M JD на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1783 M JD на аукционе Numisor - February 15, 2022
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1783 M JD на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1783 M JD на аукционе GINZA - February 10, 2020
Продавец GINZA
Дата 10 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1783 M JD на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1783 M JD на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1783 M JD на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1783 M JD на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1783 M JD на аукционе Aureo & Calicó - April 22, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1783 M JD на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1783 M JD на аукционе Heritage Eur - May 24, 2014
Продавец Heritage Eur
Дата 24 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1783 M JD на аукционе Heritage - April 16, 2014
Испания 4 эскудо 1783 M JD на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1783 M JD на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1783 M JD на аукционе Cayón - March 25, 2013
Продавец Cayón
Дата 25 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1783 M JD на аукционе Cayón - March 25, 2013
Продавец Cayón
Дата 25 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1783 M JD на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1783 M JD на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1783 M JD на аукционе HERVERA - October 25, 2012
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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