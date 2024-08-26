Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 эскудо 1783 года M JD (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3906 oz) 12,15 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1783
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1783 года со знаком M JD. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 36231 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2400 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец GINZA
Дата 10 февраля 2020
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
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Продавец Heritage Eur
Дата 24 мая 2014
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
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Где продать?
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