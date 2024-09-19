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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 эскудо 1780 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1780 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1780 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3906 oz) 12,15 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1780
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (126)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1780 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32501 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 19 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 эскудо 1780 M PJ на аукционе Heritage - June 21, 2024
Продавец Heritage
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 1560 USD
Испания 4 эскудо 1780 M PJ на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF
Цена
706 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Испания 4 эскудо 1780 M PJ на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Испания 4 эскудо 1780 M PJ на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1780 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1780 M PJ на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1780 M PJ на аукционе CNG - August 2, 2023
Продавец CNG
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1780 M PJ на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1780 M PJ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1780 M PJ на аукционе Cayón - March 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1780 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1780 M PJ на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1780 M PJ на аукционе Silicua Coins - January 27, 2023
Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность VF
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Испания 4 эскудо 1780 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Испания 4 эскудо 1780 M PJ на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1780 M PJ на аукционе Silicua Coins - September 30, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1780 M PJ на аукционе Felzmann - June 29, 2022
Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1780 M PJ на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1780 M PJ на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1780 M PJ на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1780 M PJ на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 4 эскудо 1780 M PJ на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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