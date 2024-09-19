Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 эскудо 1780 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3906 oz) 12,15 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1780
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (126)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1780 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32501 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 19 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 1560 USD
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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