Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 эскудо 1778 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3906 oz) 12,15 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1778
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1778 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1120 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 29 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 26 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
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Где продать?
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