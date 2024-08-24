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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 эскудо 1778 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1778 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1778 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3906 oz) 12,15 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1778
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1778 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1120 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (8)
  • Cayón (4)
  • Heritage Eur (1)
  • HERVERA (4)
  • Künker (1)
  • Soler y Llach (4)
  • Tauler & Fau (1)
  • Varesi (1)
Испания 4 эскудо 1778 M PJ на аукционе Varesi - November 29, 2023
Продавец Varesi
Дата 29 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
770 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Испания 4 эскудо 1778 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1120 EUR
Испания 4 эскудо 1778 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1778 M PJ на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1778 M PJ на аукционе Tauler & Fau - June 18, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 4 эскудо 1778 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1778 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
Испания 4 эскудо 1778 M PJ на аукционе HERVERA - December 20, 2016
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 4 эскудо 1778 M PJ на аукционе Soler y Llach - December 19, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 4 эскудо 1778 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1778 M PJ на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1778 M PJ на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1778 M PJ на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1778 M PJ на аукционе Heritage Eur - November 29, 2014
Продавец Heritage Eur
Дата 29 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1778 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - September 18, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
Испания 4 эскудо 1778 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Испания 4 эскудо 1778 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1778 M PJ на аукционе Cayón - November 26, 2012
Продавец Cayón
Дата 26 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1778 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1778 M PJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1778 M PJ на аукционе HERVERA - July 5, 2011
Продавец HERVERA
Дата 5 июля 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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