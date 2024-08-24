Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 эскудо 1774 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3906 oz) 12,15 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1774
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1774 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32930 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1550 USD. Торги состоялись 2 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
845 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1119 $
Цена в валюте аукциона 1000 CHF
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 марта 2018
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Цена
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Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
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Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2017
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
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Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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