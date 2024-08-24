Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1780 года S CF (Испания, Карл III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1780
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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