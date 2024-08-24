Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1778 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1778
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1778 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1169 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 800 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность XF45 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 6 сентября 2018
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность XF
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Продавец Sedwick
Дата 14 ноября 2016
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Goldberg
Дата 8 июня 2016
Сохранность XF DETAILS NGC
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2015
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
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Где продать?
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