Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1778 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1778 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1778 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1778
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1778 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1169 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 800 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (10)
  • Baldwin's of St. James's (2)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • Cayón (4)
  • Goldberg (2)
  • Heritage (2)
  • HERVERA (2)
  • Jean ELSEN (1)
  • Sedwick (3)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (3)
  • UBS (1)
Испания 2 эскудо 1778 M PJ на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
596 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Испания 2 эскудо 1778 M PJ на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
455 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Испания 2 эскудо 1778 M PJ на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1778 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1778 M PJ на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1778 M PJ на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1778 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1778 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1778 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1778 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1778 M PJ на аукционе Heritage - September 6, 2018
Испания 2 эскудо 1778 M PJ на аукционе Heritage - September 6, 2018
Продавец Heritage
Дата 6 сентября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1778 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1778 M PJ на аукционе Tauler & Fau - May 10, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1778 M PJ на аукционе Sedwick - November 14, 2016
Продавец Sedwick
Дата 14 ноября 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1778 M PJ на аукционе HERVERA - July 7, 2016
Продавец HERVERA
Дата 7 июля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1778 M PJ на аукционе Goldberg - June 8, 2016
Продавец Goldberg
Дата 8 июня 2016
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1778 M PJ на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2015
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1778 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1778 M PJ на аукционе Goldberg - September 2, 2014
Испания 2 эскудо 1778 M PJ на аукционе Goldberg - September 2, 2014
Продавец Goldberg
Дата 2 сентября 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
Испания 2 эскудо 1778 M PJ на аукционе Baldwin's of St. James's - June 24, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1778 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Карла III Монеты Испании 1778 года Все испанские монеты испанские золотые монеты испанские монеты номиналом 2 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск