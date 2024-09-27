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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1774 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1774 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1774 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1774
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1774 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1041 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 2300 EUR. Торги состоялись 15 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1774 M PJ на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность VF
Цена
396 $
Цена в валюте аукциона 365 EUR
Испания 2 эскудо 1774 M PJ на аукционе Jesús Vico - April 16, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
558 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Испания 2 эскудо 1774 M PJ на аукционе Jesús Vico - July 11, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1774 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1774 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1774 M PJ на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1774 M PJ на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1774 M PJ на аукционе Heritage - September 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1774 M PJ на аукционе Bolaffi - May 27, 2022
Продавец Bolaffi
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1774 M PJ на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1774 M PJ на аукционе Stack's - January 20, 2022
Испания 2 эскудо 1774 M PJ на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Испания 2 эскудо 1774 M PJ на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1774 M PJ на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1774 M PJ на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1774 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1774 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1774 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1774 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1774 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1774 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - July 4, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1774 M PJ на аукционе ibercoin - June 5, 2019
Продавец ibercoin
Дата 5 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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