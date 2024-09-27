Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1774 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1774
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1774 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1041 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 2300 EUR. Торги состоялись 15 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (12)
- Bolaffi (1)
- Cayón (4)
- CoinsNB (1)
- Goldberg (1)
- Heritage (6)
- Herrero (1)
- HERVERA (4)
- ibercoin (1)
- Jesús Vico (2)
- La Galerie Numismatique (1)
- Sedwick (1)
- Soler y Llach (6)
- Stack's (1)
- Tauler & Fau (5)
- UBS (2)
Продавец Jesús Vico
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск