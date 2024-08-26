Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1783 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1783
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1783 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 430 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 420 EUR. Торги состоялись 27 мая 2008.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность F
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 111 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
211 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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