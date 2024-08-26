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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1783 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1783 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1/2 эскудо 1783 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1783
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1783 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 430 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 420 EUR. Торги состоялись 27 мая 2008.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (27)
  • Cayón (1)
  • ibercoin (2)
  • Monedalia.es (1)
  • Soler y Llach (3)
  • WAG (1)
Испания 1/2 эскудо 1783 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность F
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 111 EUR
Испания 1/2 эскудо 1783 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
211 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Испания 1/2 эскудо 1783 S CF на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1783 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1783 S CF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1783 S CF на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1783 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1783 S CF на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1783 S CF на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1783 S CF на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1783 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1783 S CF на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1783 S CF на аукционе Monedalia.es - March 28, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 28 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1783 S CF на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность XF
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Испания 1/2 эскудо 1783 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1783 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1783 S CF на аукционе Aureo & Calicó - September 30, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1783 S CF на аукционе Aureo & Calicó - September 30, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1783 S CF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1783 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1783 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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