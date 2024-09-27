Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1778 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1778
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1778 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 612 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1250 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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