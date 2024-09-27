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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1778 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1778 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1/2 эскудо 1778 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1778
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1778 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 612 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1250 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 эскудо 1778 S CF на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Испания 1/2 эскудо 1778 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Испания 1/2 эскудо 1778 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1778 S CF на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1778 S CF на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1778 S CF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1778 S CF на аукционе Felzmann - November 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1778 S CF на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1778 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1778 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1778 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1778 S CF на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1778 S CF на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1778 S CF на аукционе HERVERA - May 9, 2019
Продавец HERVERA
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1778 S CF на аукционе Soler y Llach - May 8, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1778 S CF на аукционе HERVERA - October 26, 2017
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1778 S CF на аукционе Soler y Llach - October 25, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 25 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1778 S CF на аукционе Heritage - October 19, 2017
Испания 1/2 эскудо 1778 S CF на аукционе Heritage - October 19, 2017
Продавец Heritage
Дата 19 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1778 S CF на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1778 S CF на аукционе HERVERA - December 20, 2016
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1778 S CF на аукционе Soler y Llach - December 19, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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