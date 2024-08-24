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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1774 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1774 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1/2 эскудо 1774 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1774
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1774 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 404 проданному на аукционе Cayón Subastas за 390 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 эскудо 1774 S CF на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Испания 1/2 эскудо 1774 S CF на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
494 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Испания 1/2 эскудо 1774 S CF на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1774 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1774 S CF на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1774 S CF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1774 S CF на аукционе Stack's - August 25, 2021
Испания 1/2 эскудо 1774 S CF на аукционе Stack's - August 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1774 S CF на аукционе Soler y Llach - December 14, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 14 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1774 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1774 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1774 S CF на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1774 S CF на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1774 S CF на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность AU
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1774 S CF на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1774 S CF на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1774 S CF на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1774 S CF на аукционе Soler y Llach - May 4, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1774 S CF на аукционе Cayón - February 29, 2016
Продавец Cayón
Дата 29 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1774 S CF на аукционе Herrero - December 10, 2015
Продавец Herrero
Дата 10 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1774 S CF на аукционе Cayón - September 17, 2015
Продавец Cayón
Дата 17 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1774 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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