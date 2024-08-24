Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1774 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1774
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1774 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 404 проданному на аукционе Cayón Subastas за 390 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
494 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 августа 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 14 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 10 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 17 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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